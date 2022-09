हल्द्वानी: बाल विकास मंत्री रेखा आर्य (Child Development Minister Rekha Arya) ने लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के मोटाहल्दू स्थित खड़कपुर पहुंची. जहां रेखा आर्य ने मृतक दलित युवती के परिजनों से मुलाकात की (Rekha Arya met relatives of deceased Dalit girl). इस दौरान कैबिनेट मंत्री काफी भावुक नजर आईं. उन्होंने मृतक युवती के माता पिता को सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया.

इस दौरान रेखा आर्य ने पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई (Rekha Arya lashed out at police officers) और तत्काल आरोपियों पर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा (case in SC/ST act)दर्ज करने के निर्देश दिए. वहीं, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया की हत्याकांड में शामिल आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी कि यह घटना प्रदेश के लिए नजीर साबित होगी. सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएगी और हत्यारों के लिए फांसी की भी मांग करेगी.

परिजनों से मिलकर रेखा आर्य हुईं भावुक.

बता दें कि लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के मोटाहल्दू खड़कपुर से बीते 3 अगस्त से लापता युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर किच्छा ले गया. जहां आरोपी ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बीती 27 सितंबर को युवती की लाश जंगल से बरामद किया. मामले में पुलिस ने किच्छा निवासी मुख्य आरोपी यमीन और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.