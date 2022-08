हल्द्वानी: केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defense Ajay Bhatt) ने नैनीताल जिले में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों की हल्द्वानी में समीक्षा (Ajay Bhatt reviews central schemes in Haldwani) बैठक ली. इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर कुछ अधिकारी सही जानकारी नहीं दे पाए. इस पर केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों को फटकार (Ajay Bhatt reprimanded the officers) भी लगाई और कहा कि अधिकारी फरियादियों को बाईपास ना करें.

अजय भट्ट ने कहा कि करीब 4 दर्जन विभाग ऐसे हैं, जिनमें केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा बजट आ रहा है. यह जानना जरूरी है कि बैठक में जो दिशा-निर्देश विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए गए थे, उन पर अभी तक कितना काम हुआ है? उनका स्टेटस रिपोर्ट क्या है? लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई विभाग में कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी होना है? इस पर अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है.

नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ प्लांट का निरीक्षण अपर सचिव पशुपालन व डेयरी विकास नितिन भदौरिया (Nitin Bhadauria) ने लालकुआं स्थित नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ प्लांट (Inspection of Nainital Milk Cooperative Union Plant) का निरीक्षण किया. प्लांट का बारीकी से निरीक्षण करते हुए दूध से बनने वाले उत्पादकों का जानकारी हासिल की. अपर सचिव ने कहा कि नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन का नंबर वन प्लांट है. यहां के दूध से बने उत्पादन की कई राज्यों में मांग हैं.

सचिव नितिन भदौरिया ने कहा कि लालकुआं दुग्ध संघ में बेहतर आधुनिक तकनीकी से और अधिक उत्पादन किया जा सके इसके लिए भारत सरकार को प्रोजेक्ट भेजा गया. उन्होंने कहा कि नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ प्लांट को और अधिक विकसित करने के लिए यहां पर दो लाख लीटर प्रतिदिन प्रोडक्शन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है. इसके लिए शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है. केंद्र के सहयोग से प्लांट लगाया जाएगा.