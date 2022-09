हल्द्वानी: 9 सितंबर को डीएम कैंप कार्यालय के ठीक सामने वनप्लस मोबाइल शोरूम(Theft at OnePlus Mobile Showroom in Haldwani) में एक करोड़ से अधिक रुपए की मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में बिहार के घोड़ाहसन गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार(Two members of Bihar Ghorahasan gang arrested) किया है. जिनके कब्जे से चोरी के 6 मोबाइल बरामद किये गये हैं. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है.

डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे (DIG Kumaon Nilesh Anand Bharne) ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वनप्लस शोरूम से 163 मोबाइल और डेढ़ लाख की बिहार की घोड़ाहसन गैंग के सदस्यों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की. पूरे मामले में पुलिस की 5 टीमें काम कर रही थी. जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने 2 सदस्य नईम देवान और विक्रम कुमार को निवासी मोतिहारी बिहार को रामनगर कोतवाली क्षेत्र के हल्दूवा बैरियर के पास से गिरफ्तार किया है. पूछताछ में दोनों आरोपी ने बताया कि वह लोग फिर से काशीपुर व रामनगर में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने आ रहे थे.

पढे़ं-Road Safety World Series: नेट प्रैक्टिस सेशन कल, 22 को मैदान में उतरेगी इंडिया लीजेंड्स की टीम

डीआईजी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पूछताछ में गैंग के सदस्यों ने बताया इंदौर में गैंग द्वारा एक घड़ी शोरूम से 500 घड़ियों की चोरी की थी. जिसके बाद घड़ियों को नेपाल में बेचने के बाद टीम के आठ सदस्य दिल्ली से बस में बैठकर हल्द्वानी पहुंचे. जहां उन्होंने वनप्लस शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हल्द्वानी में चोरी करने के बाद मोबाइल को दिल्ली जाकर गैंग के एक सदस्य के हवाले कर दिए, जबकि 6 मोबाइल को अपने पास रख लिये. जिसे वे बेचने की फिराक में थे.

पढे़ं- राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मसूरी के पर्यटन स्थलों का किया दीदार

आरोपियों ने बताया घटना को अंजाम देने वाले 8 लोग नईम देवान, जीतू उर्फ चुना, मोईन, नईमुद्दीन, राजन, अर्जुन और रौशन हैं. सभी आरोपी घोड़ासहन गैंग के हैं. डीआईजी ने बताया पूरी घटना में अभी भी 10 लोगों की तलाश है. उन्होंने बताया घोड़ासहन गैंग बड़ा अपराधी गैंग है. ये बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देता हैं.