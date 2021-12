नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में इस सीजन की पहली बर्फबारी (snowfall in Nainital) हुई है. इससे पर्यटन कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं. वहीं, नैनीताल घूमने आए पर्यटकों ने इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया. नैनीताल में गुरुवार शाम से ही मौसम का मिजाज बदल गया था. गुरुवार रात को जहां सरोवर नगरी नैनीताल में बारिश हुई तो वहीं आज सुबह से बर्फबारी शुरू हो गई. बता दें कि नैनीताल में बीते दिनों मौसम खराब होने के कारण ठंड में इजाफा हो गया था.

सरोवर नगरी नैनीताल के हिमालय दर्शन क्षेत्र में इस सीजन की पहली बर्फबारी (first snowfall of the season in Nainital) हुई है. जहां एक ओर पर्यटन कारोबारियों में खुशी है तो वहीं नैनीताल घूमने आए पर्यटक भी बर्फबारी का जमकर लुफ्त उठा रहे हैं. हालांकि नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी हल्की बर्फबारी है. फिर भी पर्यटक इस बर्फबारी का लुफ्त उठा रहे हैं. बता दें कि, बीते दिन भी नैनीताल में बर्फ की हल्की फाहें गिरी थी. इसके बाद से नैनीताल में पर्यटक और स्थानीय कारोबारी बर्फबारी की उम्मीद कर रहे थे. मौसम विभाग द्वारा नैनीताल समेत आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है. बर्फबारी के बाद नैनीताल समेत आसपास की पहाड़ियां सफेदी से नहायी हुई नजर आ रही थीं.

नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी

हिमालय दर्शन क्षेत्र में हुई बर्फबारी (first snowfall of the season in Nainital) से क्षेत्र के छोटे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं. बर्फबारी के दौरान हुई कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पर्यटक चाय, कॉफी और मैगी का सहारा ले रहे हैं. वहीं पर्यटक कुमाऊंनी-कश्मीरी परिधान में फोटो खिंचवा रहे हैं. साथ ही दूरबीन के द्वारा हिमालय की ऊंची चोटियों का दीदार कर रहे हैं. जिससे पर्यटन कारोबारियों का रोजगार भी बढ़ने लगा है. नैनीताल में हुई बर्फबारी से पंगोट, घुघूखान समेत आसपास के स्थानीय लोगों को नैनीताल आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है.

कैसे पहुंचें नैनीताल: नैनीताल उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आता है. इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन हल्द्वानी और काठगोदाम हैं. हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी 42 से 43 किलोमीटर के बीच है. यहां आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं. काठगोदाम से नैनीताल की दूरी 35 से 36 किलोमीटर है. यहां से भी आपको बस और टैक्सी मिल जाएगी.

हल्द्वानी से नैनीताल का किराया: अगर आप बस से हल्द्वानी से नैनीताल जाएंगो तो 60 से 65 रुपए किराया लगेगा. अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो 100 से 150 रुपए प्रति सवारी लगेंगे. अगर आप कार बुक करके नैनीताल जाना चाहते हैं तो हल्द्वानी से 700 से 800 रुपए लगेंगे.