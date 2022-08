हल्द्वानी: कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश (Congress MLA Sumit Hridayesh) ने कुमाऊं की कृषि मंडी के व्यवसाई और किसानों के साथ चौपाल लगाकर चर्चा (Sumit Hridayesh set up a chaupal in Kumaon Agricultural Market) की. इस चौपाल में बढ़ती महंगाई के खिलाफ खुलकर चर्चा (Discussion against rising inflation in Chaupal) की गई. इस चौपाल से कांग्रेस ने अब केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपना हल्ला बोल अभियान तेज कर दिया है.

हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मंडी आढ़तियों ने महंगाई पर चौपाल कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में आम आदमी और किसानों की कमर महंगाई से लगातार टूटती चली गई है. कांग्रेस की कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. इस महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है, जिसका असर यह काश्तकार और किसानों पर पड़ रहा है.

कुमाऊं की कृषि मंडी में सुमित हृदयेश ने लगाई चौपाल

इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा धामी सरकार ने उत्तराखंड के आम नागरिक को झूठलाने के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोगों की कान में जूं नहीं रेंग रही है.

कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 18 अगस्त से 23 अगस्त तक पूरे देश में अभियान चलाएगी. इस अभियान के तहत आम नागरिक को जागरुक कर आंदोलन भी किया जाएगा.