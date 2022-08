रामनगर: उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (Higher Education Minister Dhan Singh Rawat) आज रामनगर पहुंचे. रामनगर में धन सिंह रावत ने महाविद्यालय में बने बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का लोकार्पण (Inauguration of multipurpose sports building in Ramnagar) किया. इस दौरान धन सिंह रावत ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले (Dhan Singh Rawat on UKSSSC paper leak case) पर बयान दिया. धन सिंह रावत ने कहा पेपर लीक मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा.

आज रामनगर पहुंचे शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने रामनगर पीएनजीपीजी महाविद्यालय रामनगर में बने बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का लोकार्पण किया. इस दौरान धन सिंह रावत ने जीर्णशीर्ण पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों को लेकर कहा कि हमने इसमें डीपीआर बनाने को लेकर आदेश कर दिए हैं. तुरंत ही उनका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

रामनगर में धन सिंह रावत ने किया बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का लोकार्पण

पढे़ं- सहकारी बैंक नियुक्ति मामले में घिरे धन सिंह रावत, कांग्रेस ने जांच फाइल दबाने का लगाया आरोप

उन्होंने नर्सों की भर्ती को लेकर कहा कि जल्द ही नर्सों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह ने कहा सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है. जिससे पढ़ाई करना अब और आसान होगा. जिसका लाभ अब प्रदेश के सभी विद्यार्थी ले सकेंगे. उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह ने यूकेएसएससी पेपर लीक मामले एवं सहकारी में हुए घोटालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.