रामनगर: गर्मी बढ़ने के साथ ही रामनगर (summer in ramnagar) के साथ ही आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या (drinking water problem in ramnagar) गहराती जा रही है. रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है. इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों (Villagers getting worried for drinking water) का सामना करना पड़ रहा है. तमाम परेशानियों के बाद भी जल संस्थान के अधिकारी बेपरवाह दिख रहे हैं.

बता दें शुक्रवार को ग्राम पीरूमदारा बेनी बिहार-2 के ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया. ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की. ग्रामीणों ने प्रदर्शन करने के दौरान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार को एक ज्ञापन भी सौंपा. ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान में हो रही भीषण गर्मी के चलते उनके इलाके में पिछले 7 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है.

न ही विभाग ने पानी के टैंकर उपलब्ध कराए. साथ ही ग्रामीणों ने कुछ कर्मचारियों पर ग्रामीण इलाकों में अवैध कनेक्शन देने का भी आरोप लगाया है. मामले में अधिशासी अभियंता ने 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान करने के साथ ही ग्रामीणों को वैकल्पिक तौर पर टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. साथ ही उन्होंने कहा अवैध कनेक्शन के मामले में एक टीम का गठन कर इसकी जांच कराई जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने वाले व अवैध कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह कार्यालय में तालाबंदी करने के साथ ही उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.