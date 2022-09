कालाढूंगी: इन दिनों उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश (Incessant torrential rain in Uttarakhand) हो रही है. जिससे पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक में नदी नाले उफान पर हैं. वहीं, पहाड़ों में हो हो रहे भूस्खलन से कई सड़क मार्ग बाधित (Many roads blocked due to landslide) हैं. प्रशासन और विभागीय मशीनरी मार्ग खोलने में जुटी हुई है.

भारी बारिश की वजह से कालाढूंगी में बौर और निहाल नदी उफान पर (Baur and Nihal river in spate) है. वहीं, ग्राम सभा गुलजरपुर बंकी के निगम नाला में उफान आने से गुलजारपुर-पुरणपुर-विजयपुर को जोड़ने वाली सड़क बह गई है. जिससे ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित (traffic of villagers affected) हो गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द रोड दुरस्त करने की मांग की है.

निगम नाला में उफान आने से बही सड़क

गुलजारपुर बंकी ग्राम पंचायत (Gulzarpur Banki Gram Panchayat) के ग्राम प्रधान दीपक गोस्वामी ने कहा सड़क नाले में बह चुकी है. जिससे ग्रामीण अब सड़क पर चार पहिया वाहन नहीं चला सकते हैं. जिससे ग्रामीणों को बड़ी परेशानी हो रही है. सड़क बाधित होने को लेकर प्रशासन से वार्ता की गई है. प्रशासन ने सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है.