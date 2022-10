हल्द्वानी: महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या लालकुआं स्थित खड़गपुर गांव (Rekha Arya reached Anjali house in Kharagpur) पहुंचीं. जहां उन्होंने बीते अगस्त माह में गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या मृतका अंजली उर्फ प्रीति आर्या के परिजनों से मुलाकात की. इस दैरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवार का हालचाल जाना. साथ ही उन्होंने परिवार को चार लाख 12 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता (Financial assistance to Anjalis family) राशि भेंट की.

इस दौरान उन्होंने कहा उन्हे पूर्व में जब इस प्रकरण की जानकारी मिली थी तो वह स्वयं उनके परिजनों से मुलाकात करने आई थी. आज वह पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करने पहुंची हैं. सहायता राशि की आधी रकम परिवार को दे दी गई है. उन्होंने कहा कि भले ही इस आर्थिक मदद से पीड़ित परिवार की बेटी को वापस तो नहीं ला सकते हैं और ना ही परिवार के दुख को कम कर सकते हैं लेकिन इस छोटी आर्थिक मदद से कही ना कहीं पीड़ित परिजनों की मदद हो सकती है.

अंजलि के परिजनों से मिलने खड़गपुर पहुंची रेखा आर्य

इस दौरान पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री से जल्द न्याय दिलाने की बात कही. जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस मामले में डीजीपी से बात कर चुकी हैं. नैनीताल जिले के पुलिस कप्तान से फोन पर वार्ता कर पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने के निर्देश दिए.

क्या था मामला: गौरतलब है कि लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के खड़कपुर निवासी 17 साल की नाबालिग अंजलि उर्फ प्रिया आर्य की 13 अगस्त को शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसकी उधम सिंह नगर में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी. पुलिस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है. ऐसे में मंत्री रेखा आर्य ने परिवार से मुलाकात कर उनको आर्थिक सहायता देते हुए जल्द पूरे मामले में न्याय दिलाने की बात कही.