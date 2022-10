हल्द्वानी: स्पा सेंटर के आड़ में अनैतिक कार्य की शिकायत (immoral work under the guise of spa center) मिलने पर हल्द्वानी पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल (Haldwani Police and Anti Human Trafficking Cell) की टीम ने एक साथ 15 स्पा सेंटरों में छापेमारी की. जहां अधिकतर स्पा सेंटर मानक के विरुद्ध पाए गए. नैनीताल पुलिस क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित के नेतृत्व में छापामारी की गई.

सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि स्पा सेंटर को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है. हालांकि, छापामारी के दौरान स्पा सेंटर में किसी तरह की अनैतिक कार्य होते नहीं पाया गया, लेकिन कई स्पा सेंटर ऐसे थे, जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में चलाए जा रहे थे. वहीं, कई में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था.

15 स्पा सेंटरों पर छापेमारी

इसके अलावा स्पा सेंटर के पास आयुष विभाग का लाइसेंस और स्पा सेंटर में काम करने वाली महिलाओं के पास स्पा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (spa training certificate) भी नहीं पाया गया. 7 स्पा सेंटरो के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए सभी पर ₹10,000 जुर्माना लगाते हुए कुल ₹70,000 वसूले गए. जबकि, अन्य सेंटरों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपा जा रहा है. जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने के बाद मानक के अनुरूप नहीं चल रहे स्पा सेंटरों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी.