रामनगर: कॉर्बेट के लिए मशहूर रामनगर में पार्किंग (parking problem in ramnagar) की कोई व्यवस्था नहीं है. पार्किंग व्यवस्था न होने यहां पहुंचने वाले पर्यटक और लोग परेशान (People upset due to parking problem in Ramnagar) हो रहे हैं. पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण लोग कहीं भी गाड़ी पार्क कर रहे हैं. जिससे अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है. इससे जाम (Jam in Ramnagar due to lack of parking) और ट्रैफिक व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है.

बता दें रामनगर शहर में आए दिन जाम की परेशानी बनी रहती है. आए दिन रामनगर शहर में जाम लगा रहता है. कई बार यह जाम कई किलोमीटर का होता है. जाम की समस्या की मूल जड़ शहर में पार्किंग व्यवस्था का न होना है. पार्किंग न होने के चलते लोग कहीं भी अपनी गाड़ी सड़कों पर पार्क कर इधर उधर चले जाते हैं. जिससे जाम की समस्या खड़ी हो जाती है. यात्रा सीजन के समय ये समस्या और बढ़ जाती है. यहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. उन्हें भी जाम की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वे भी पार्किंग के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं.

ईटीवी भारत लगातार इस मामले को उठाता आया है. इस बारे में जब क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट से बातचीत की गई तो उन्होंने भी माना की पार्किंग न शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है. विधायक ने बताया पिछली सरकार में पुरानी तहसील में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से घोषणा भी करवाई गई थी, उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है. उन्होंने बताया उसके लिए शहरी विकास मंत्रालय से भी स्वीकृति दी गयी है. विकास प्राधिकरण के माध्यम से यह कार्य प्रारंभ होना है.