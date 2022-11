रामनगर: शनिवार देर रात घर में हुई चोरी मामले (Theft in house in Ramnagar ) का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में एक चोर को गिरफ्तार (police arrested the thief ) किया है. साथ ही आरोपी से घर से चोरी की गई एक लाख 80 हजार रुपए की रकम व अन्य सामान बरामद की भी बरामदगी (Money and other goods recovered from thief) हुई है. पुलिस ने बताया घर के बगल में रहने वाला ही मामले में चोर निकला.

मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मोहम्मद अकील ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके परिजन घर में मौजूद नहीं थे. जब देर रात को वह घर पहुंचे तो अलमारी का ताला टूटा देख कर उनके होश उड़ गए. जिसका सूचना उन्होंने पुलिस को दी. सूचना मिलने पर गठित पुलिस की टीम ने मामले की छानबीन शुरू की. जिसमें अकील के पड़ोस में रहने वाला अरमान पुत्र मेहर आलम ही चोर निकला.

पढें- बाबा रामदेव का विवादित बयान- 'महिलाएं बिना कुछ पहने भी अच्छी लगती हैं'

पुलिस ने अरमान को कोतवाली लेकर आई. पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घर से चोरी की गई एक लाख 80 हजार रुपए की रकम व अन्य सामान बरामद कर लिये. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.