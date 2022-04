हल्द्वानी: पहाड़ों में बाहरी लोग बड़ी संख्या में आकर बस रहे हैं. जिसको लेकर नैनीताल पुलिस (Nainital Police) अब सख्त रवैया अपना रही है. उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में टैक्सी ड्राइवर से लेकर टूरिस्ट गाइडों पर पुलिस की नजर (Police eyes on tourist guides) है. वहीं, नैनीताल जिले में पुलिस सभी किरायेदारों के सत्यापन को लेकर विशेष अभियान (Special campaign for verification of tenants) चला रही है. बता दें की बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहाड़ों में घुसपैठ (Bangladeshi Rohingya infiltrated into the mountains) की आ रही खबरों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है.

नैनीताल आने वाले पर्यटकों को घुमाने के लिए टैक्सी ड्राइवर व टूरिस्ट गाइडों की अचानक संख्या बढ़ने से संदेह पैदा होने लगा है. नैनीताल जिले में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है. जिस तरीके से टैक्सी ड्राइवरों और टूरिस्ट गाइड की संख्या बढ़ रही है, उसने पुलिस विभाग की चिंता बढ़ा दी है.

ये भी पढ़ें: हरिद्वार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, चार कॉलगर्ल समेत सात अरेस्ट, Just Dial से चल रहा था धंधा

नैनीताल एसएसपी पंकज भट्ट (Pankaj Bhatt SSP Nainital) ने कहा कि पुलिस ने नैनीताल और आसपास के इलाकों में रहने वाले किरायेदारों को लेकर गहन सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है. नैनीताल जिले में 4000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया जा चुका है. इनमें 400 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है. संदिग्ध लोगों के दस्तावेज को गहनता से जांचने का कार्य किया जा रहा है. लिहाजा नैनीताल पुलिस बाहरी लोगों पर नजर बनाए हुए है. क्योंकि गर्मी के सीजन में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है. इसलिए पुलिस सभी क्षेत्रों में सत्यापन का कार्य बड़ी तेजी से चला रही है.