हल्द्वानीः नैनीताल जिले में कांग्रेस को झटका लगा है. नैनीताल के प्रेमपुर लोशयानी से क्षेत्र पंचायत सदस्य व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद (Kshetra Panchayat member Sumitra Prasad from Prempur Loshyani) ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण (Sumitra Prasad joins BJP) कर ली है. भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने उन्हें भाजपा की सदस्यता (Pradeep Bisht got the membership of BJP Sumitra Prasad) दिलाई. सुमित्रा प्रसाद का कहना है कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो कि राज्य का विकास कर सकती है.

सुमित्रा प्रसाद का कहना है कि भाजपा सरकार एक ऐसी पार्टी है जो राज्य में विकास की ओर अग्रसर बढ़ती हुई नजर आ रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि यह सरकार अग्रसर जनता के हित के लिए हमेशा तत्पर रहती है. साथ ही उन्होंने कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत का आभार जताया.

उन्होंने कहा कि विधायक बंशीधर हमेशा अपने समर्थकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता हैं. सुमित्रा प्रसाद ने कहा कि उन्होंने 2 साल कोरोना काल को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है.