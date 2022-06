हल्द्वानी: डीएम कैंप कार्यालय (Nainital DM Camp Office) में आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ में नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह ने बैठक (Nainital District Magistrate took a meeting of officers) की. जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को जिले में टूरिज्म को बढ़ावा (Promotion of tourism in Nainital district) देने की अपील की. उन्होंने सभी अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में इसे लेकर प्रयास करने के निर्देश दिये. साथ ही जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में हेली सेवाओं के लिए जमीन तलाशने के निर्देश (Instructions to find land for heli services in Nainital) भी दिए हैं. उनकी रिपोर्ट के आधार पर हेलीपैड चिन्हित किया जाएगा.

नैनीताल के पर्यटन वाले इलाकों में जल्द नये हेलीपैड बनाये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. शासन ने नैनीताल जिला प्रशासन से ऐसी जगहों पर हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव मांगा है जहां पर्यटकों की आवाजाही बहुत ज्यादा है. इनमें ऐसे इलाके भी शामिल हैं जहां पर्यटन की संभावनाएं भी हैं.

नैनीताल डीएम ने ली अधिकारियों की बैठक

पढे़ं- हरीश रावत बोले- नरेंद्र मोदी दाज्यू, म्यर मुल्कक गुरुजी मुरली मनोहर जोशी ज्यूक नंबर कब आल

जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक यह कदम पर्यटकों की अधिक गतिविधियों और पर्यटकों को ज्यादा सहूलियत देने के लिये उठाया जा रहा है. नैनीताल जिले में भीमताल, नौकुचियाताल, मुक्तेश्वर और रामगढ़ जैसे टूरिस्ट इलाकों में हेलीपैड के लिये जमीन की तलाश जारी है. जैसे ही जमीन की तलाश पूरी हो जायेगी वैसे ही नए हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा. जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.