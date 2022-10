हल्द्वानी: उत्तराखंड में मॉनसून अपनी विदाई पर है, लेकिन जाते-जाते खूब बरस रहा है. बीती रोज प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश (heavy rain in kumaon) हुई. जिससे कुमाऊं के कई संपर्क मार्ग मलबा आने से बाधित (Road closed due to heavy rain in Kumaon) हो गए हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग की मानें तो आज भी कहीं-कहीं भारी से भारी हो बारिश (Rain alert in Uttarakhand) हो सकती है. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है.

पिछले 48 घंटों से कुमाऊं मंडल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं नदी नाले उफान पर हैं पहाड़ी मार्गों पर लगातार मलबा आने से कई सड़कें बंद हैं. सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है. जहां मलबा आने से 5 हाईवे और राज्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं. पिथौरागढ़ घाट मार्ग दिल्ली बैंड पर मलबा आने से 48 घंटों से हाइवे बंद है. वहीं भारी बारिश से रविवार देर रात पहाड़ से मलबा आने से थल- मुनस्यारी मार्ग हरड़िया में बंद है.

भारी बारिश से रोड पर गिर रहे पत्थर

जौलजीबी-मुनस्यारी मार्ग (Jauljibi Munsiyari Road) घिघ्रानी में बंद है.कालाछीना-ओगला मार्ग हचिला पर बंद है. धारचूला-पांगला मार्ग मलघट में बंद है. लगातार बारिश के चलते पिथौरागढ़ पुलिस व जिला प्रशासन सड़कों को नहीं खोल पा रहा है. पुलिस और जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि सड़क पर मलबा गिर रहा है ऐसे में लोग यात्रा न करें. वहीं नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते सड़कों पर मलबा आने से 8 राज्य मार्ग बंद पड़े हैं, जबकि 21 ग्रामीण और आंतरिक मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं. नैनीताल जिले में गर्जिया, बेतालघाट, काठगोदाम, समालिया बैंड, अमृतपुर-बाबियाड, रामनगर-भण्डारपानी-बेतालघाट,भुजान- बेतालघाट मुख्य सड़क मालबा आने से बंद हैं.