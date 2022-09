हल्द्वानी: कुमाऊं के कई हिस्सों में लगातार बारिश (Rain in many parts of Kumaon) हो रही है. जिसकी वजह से भूस्खलन और बोल्डर गिरने से सड़कें बंद (Roads closed due to landslides ) हैं. कुमाऊं मंडल में अब तक कुल 68 सड़कों के बंद होने की जानकारी है.

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत (Kumaon Commissioner Deepak Rawat) ने सभी जिलाधिकारियों को बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं. मलबा आने से हल्द्वानी-भवाली-अल्मोड़ा हाईवे बंद हो गया हैं. अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका (heavy rain expected) को देखते हुए सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया हैं.

कुमाऊं में भारी बारिश से 68 सड़कें बंद

भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है. कुमाऊं कमिश्नर ने कहा यदि कोई भी व्यक्ति आपदा से प्रभावित होता हैं तो उसे आपदा मद से तुरंत मुआवजा दिया जाए. वहीं, हल्द्वानी के बहुद्देश्यीय भवन मे एसएसपी ऑफिस में तैनात होमगार्ड जवान महेश पलड़िया की बरसाती नाले के तेज बहाव में बहने से मौत हो गई.

महेश भीमताल क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कल रात करीब 8 बजे अपने घर की तरफ जा रहे थे. भारी बारिश से नाले में आये उफान में अचानक होमगार्ड जवान महेश पलड़िया नाले के बहाव में बह गये. भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त है.