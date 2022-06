हल्द्वानी: उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट (skill development in uttarakhand) को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब कौशल विकास रथ (skill development chariot) के माध्यम से पहाड़ के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए जागरूक (Awareness to youth for training) करने जा रही है. जिससे युवा ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण लेकर रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बन सकेंगे. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत (Kumaon Commissioner Deepak Rawat) ने कुमाऊं मंडल से कौशल विकास रथ को रवाना किया. रथ प्रदेश के अलग-अलग जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों को कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएगा. इससे पहाड़ के युवा रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार अपना सकें.

कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट के तहत उत्तराखंड के युवाओं को 125 सेक्टर में प्रशिक्षण दिए जा रहा है. इससे पर्यटन से जुड़े सेक्टर भी शामिल हैं और पहाड़ के बहुत से ऐसे युवा हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षण पाकर रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार भी अपना रहे हैं. करीब 6 हजार से अधिक ट्रेनी इसका लाभ भी ले रहे हैं.

कुमाऊं कमिश्नर ने रथ को दिखाई हरी झंडी.

शनिवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय से दो कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि सरकार द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना से जोड़ने के लिए इच्छुक युवाओं को रथ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ उनको जागरूक किया जाएगा. युवाओं के रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा स्वयं ही उनसे संपर्क किया जाएगा. इसके बाद उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर उनको रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.