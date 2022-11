रामनगर: शनिवार को मालधन चौड़ क्षेत्र में हुई युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा (Murder of young man revealed in Maldhan Choudh) कर दिया है. पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार (Accused arrested in youth murder case) किया है. पुलिस ने बताया ₹100 उधारी के चक्कर में युवक की हत्या की गई. गांव के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने घटना का खुलासा किया

बता दें 19 नवंबर को मालधन चौड़ क्षेत्र पुल के समीप एक खेत में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था. जिसकी शिनाख्त अर्जुन सिंह निवासी कुंभगडार के रूप में हुई थी. इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने घटना का खुलासा किया.

मालधन चौड़ में ₹100 उधारी के चक्कर में दोस्त ने की युवक की हत्या,

पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने बताया इस मामले में पुलिस ने अमन उर्फ मुल्ला निवासी मालधन नंबर 3 को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि 19 तारीख को अर्जुन सिंह व आरोपी अमन दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी. करीब 10-12 दिन पहले आरोपी अमन ने अर्जुन को ₹100 उधार दिए थे, आरोपी ने अमृतसर से जब अपने पैसे मांगे तो उसने देने के लिए मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच गाली गलौच शुरू हो गई. जिसके बाद अमन ने अर्जुन के गले में पड़ी टाई से उसका गला घोंट दिया.

घटना का खुलासा करने में गांव में पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को काफी मदद मिली. घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट 5 हजार रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है.