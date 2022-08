हल्द्वानी: UKSSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार हमला बोला (Congress attacked Dhami government) है. साथ ही कांग्रेस ने UKSSSC मामले की CBI जांच कराने की मांग (Demand for CBI inquiry into UKSSSC case) की है. उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी (Deputy Leader of Opposition Bhuvan Kapri) और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश (Haldwani MLA Sumit Hridayesh) ने कहा इस घोटाले से देवभूमि कलंकित हो रही है. अब वो दिन दूर नहीं है, जब उत्तराखंड को भ्रष्ट राज्य के नाम से जाना जायेगा.

भुवन कापड़ी ने कहा अब UKSSSC पेपर लीक मामला (UKSSSC paper leak case) उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों से जुड़ चुका है. सुमित हृदयेश और भुवन कापड़ी ने कहा कि इस सरकार को तत्काल से बर्खास्त कर देना चाहिए. क्योंकि सरकार युवाओं का भविष्य खराब कर रही है. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) पर लगा यह बहुत बड़ा कलंक है. इस तरह के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं. इन सभी पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा.

ये भी पढ़ें: पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से मिले UKSSSC के चयनित अभ्यर्थी, लगाई न्याय की गुहार

वहीं, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मामले की तह तक जाने के लिये आखिर CBI जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्या STF बड़े लोगों के गिरेबां तक पहुंच पाएगी. जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में UKSSSC जैसा घोटाला हुआ तो सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा. UKSSSC मामले से जुड़े लोगों की जांच ED करे. जब पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच CBI कर सकती है तो, UKSSSC की जांच CBI को क्यों नहीं?