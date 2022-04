हल्द्वानी: मुखानी थाना (Mukhani Thana) क्षेत्र निवासी एक कांग्रेस नेत्री ने एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण साह पर दुष्कर्म का आरोप (Former NSUI District President Tarun Sah accused of rape) लगाया है. मामले में पीड़ित कांग्रेस नेत्री ने पुलिस को तहरीर दी (Congress leader gave complaint to the police) है. पुलिस तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2018 से उसके पति की बीमारी का फायदा उठाकर एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण साह ने कई बार उसके साथ जबरदस्ती और डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाए. आरोपी से पीड़िता को एक बच्चा भी हुआ है. पीड़िता ने आरोपित के पास पिस्टल होने का हवाला देते हुए उससे अपने बच्चे व परिवार को जान का खतरा बताया है.

पीड़िता ने तहरीर में कहा कि लोक-लाज के चलते पहले वह चुप थी, लेकिन अब आरोपी तरुण साह द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है. आरोपी फिर से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव दे रहा है. मामले में मुखानी थाना प्रभारी दीपक सिंह बिष्ट ने कहा पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.