हल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र के रानीबाग के पास एक भीषण सड़क हादसे में नैनीताल जिले की बाल विकास अधिकारी रेनू मर्तोलिया और उनके पति घायल (Renu Martolia Scooty Accident) हो गए हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंची काठगोदाम पुलिस ने दोनों को नैनीताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टर के अनुसार दोनों खतरे से बाहर हैं.

काठगोदाम पुलिस के अनुसार, बाल विकास अधिकारी रेनू मर्तोलिया (Child Development Officer Renu Martolia) आनंदा अपार्टमेंट में रहती हैं. बुधवार को वो अपने पति अखिल कृष्ण के साथ स्कूटी से बाजार गई थीं. जहां लौटते समय रानीबाग में उनके स्कूटी को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार (Car hit Scooty in Haldwani) दी. जिससे दोनों सड़क पर गिर गए. इस हादसे में बाल विकास अधिकारी रेनू मर्तोलिया को गंभीर चोटें (Renu Martolia injured in Road Accident) आई हैं.

वहीं, हादसे की सूचना (Road Accident in Haldwani) पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती (Renu Martolia and Her Husband Admitted in Hospital) कराया. पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है. साथ ही कार को कब्जे में लिया है. पुलिस के अनुसार अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं आई है. फिलहाल, पूरे मामले की जांच की जा रही है. तहरीर आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.