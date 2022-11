हल्द्वानी: कुमाऊं में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. उधमसिंह नगर के बाद अब हल्द्वानी से एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां देर रात दो बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स राजीव वर्मा पर फायरिंग (Miscreants fired on jewelers Rajiv Verma) कर दी. फायरिंग की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने (cctv footage of firing on jewelers) आई है.

फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार दो बदमाश ज्वेलर्स राजीव वर्मा पर गाड़ी से उतरते हुए फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. गनीमत रही कि अपराधियों की गोली से ज्वेलर्स बाल बाल बच गए और गोली उनकी कार में लगी.

पढे़ं- हल्द्वानी में सर्राफा कारोबारी राजीव वर्मा पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली थी धमकी

बता दें देर रात राजीव वर्मा तिकोनिया स्थित अपनी दुकान बंद कर घर पहुंचे थे. तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी. राजीव वर्मा ने किसी तरह से घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की. एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पढे़ं- काशीपुरः सर्राफा व्यापारियों से रंगदारी मांगने का मामला, SSP ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा

बताया जा रहा है कि राजीव वर्मा के मोबाइल पर कुछ दिन पहले ही एक अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया था. कॉलर ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी थी. वहीं, बुधवार शाम को भी उनके नंबर पर एक अज्ञात फोन आया, जिसमें फिरौती की धमकी दी गई थी. पूर्व में भी राजीव वर्मा से रंगदारी मांगने का मामला सामने आ चुका है. जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मनोज अधिकारी नाम के शख्स पर आरोप लगाये हैं.

पढे़ं- राजाजी टाइगर रिजर्व में पेड़ कटान पर कार्रवाई, बीट अधिकारी निलंबित, वन दरोगा मुख्यालय अटैच

मामले में एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि सीसीटीवी में दिख रहे बदमाशों की धरपकड़ के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं. साथ ही ज्वेलर्स राजीव वर्मा को सुरक्षा दी गई है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.