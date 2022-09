हल्द्वानी: नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवती ने बागेश्वर निवासी एक सैन्यकर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और भाई की नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 16 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है. पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती ने सेना के जवान पर शादी का झांसा देकर (rape on the pretext of marriage) पिछले कई सालों से यौन शोषण व उसके भाई को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी (cheating in the name of getting a job) के बाद उसे बदनाम और जिंदा जलाने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

नैनीताल के एक बैंक में कार्यरत युवती ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा है कि बागेश्वर के कांडा क्षेत्र निवासी मनीष मेहरा से उसकी जान पहचान 12वीं क्लास में पढ़ने के दौरान हुई थी. इसके बाद दोबारा युवती की युवक से मुलाकात करीब दो साल बाद हुई. युवती के मुताबिक, युवक मनीष मेहरा ने बताया कि वह फौज में भर्ती हो गया है. युवती उन दिनों हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से बीएससी कर रही थी. इस दौरान मनीष ने उसका फोन नंबर लेकर उससे बात करने लगा, जहां दोनों के बीच दोस्ती हो गई है.

इस बीच एक दिन मनीष ने युवती के आगे शादी का प्रस्ताव रखा. इस दौरान मनीष उसके घर आने जाने लगा और परिवार वालों से भी मिलने लगा. इस दौरान युवती की बैंक में नौकरी भी लग गई. दोनों के बीच आवश्यकता पड़ने पर रुपयों का लेन-देन भी होने लगा. युवती के मुताबिक, उसका छोटा भाई एनडीए की तैयारी कर रहा था तो मनीष ने उसके पिता से कहा कि उसके भारतीय सेना में उच्च अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है. उसके भाई को सेना में भर्ती करवा देगा. लेकिन लगभग 8 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा.

मनीष ने 2020-21 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के नाम पर सबसे पहले उनसे 5 हजार रुपए लिए. इसके बाद युवती, उसके पिता और उसकी मां के खातों से कुल 8 लाख रुपए मनीष के खाते में ट्रांसफर करा दिए. इसके कई दिन बाद जब उन्होंने मनीष से भर्ती के बारे में पूछा तो उसने 54 हजार रुपए और मांग लिए. जनवरी 2021 में एक दिन मनीष ने उसे जरूरी काम के बहाने हल्द्वानी के एक निजी होटल में बुलाया, जहां झांसे में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए जल्द शादी करने की बात कही.

युवती के मुताबिक, अगस्त 2021 में एक दिन मनीष ने युवती को उसके भाई के शैक्षिक दस्तावेजों की प्रतियां लेकर एक होटल में बुलाया, जहां फिर विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान दोनों की आपस में बातचीत फोन पर होती रही. मनीष ने कहा कि वह जल्द छुट्टी लेकर उसके साथ शादी करेगा. भाई की भर्ती के बारे में पूछने पर वह प्रक्रिया जारी रहने का विश्वास दिलाकर टालता रहता था, जब उसने काफी समय तक भर्ती के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी तो युवती के पिता के कहने पर युवती ने उससे भर्ती व विवाह को लेकर साफ साफ शब्दों में जवाब मांगा.

इसके बाद मनीष युवती को धमकी देने लगा कि अगर रुपए के लिए मुझे परेशान किया तो उसके साथ बनाए गए संबंध के सभी अश्लील फोटो वीडियो को वायरल कर देगा, जहां तुम्हारा पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा. यही नहीं उसके माता-पिता को बताने और वीडियो फोटो डिलीट करने के नाम पर इसी साल जनवरी माह में फिर से उसने करीब 8 लाख 59 हजार रुपए और ऐंठ लिए. युवती के मुताबिक, आरोपी मनीष सभी रुपयों को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा रहा था. युवती ने बताया कि रुपए देने बंद कर दिए तो अब मनीष व्हाट्सएप कॉल पर गालियां व धमकियां देने लगा.

युवती ने बताया कि मनीष और उसके पिता ने पुलिस पर जाने पर उसे और उसके परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी है. पूरे मामले में पीड़िता ने लालकुआं कोतवाली पुलिस को आरोपी मनीष मेहरा के खिलाफ आईपीएस की धारा 376,506 मुकदमा दर्ज कराया है. लालकुआं पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.