रामनगर: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (Board of School Education Uttarakhand) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा (10th and 12th exam) 19 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है. जिसके बाद आज उत्तराखंड बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं का बेहतर मूल्यांकन (Better evaluation of answer sheets) करने के लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया.

बता दें कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 25 अप्रैल से होना है. वहीं, इन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को बेहतर तरीके से करने के लिए बोर्ड के दफ्तर में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया.

कॉपी मूल्यांकन के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित

इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों को मूल्यांकन के बेहतर माध्यमों से अवगत कराया गया. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की सचिव डॉ. नीता तिवारी (Board of School Education Uttarakhand Secretary Dr. Nita Tiwari)ने कहा कि आज 57 मास्टर ट्रेनरों को बोर्ड की उत्तर पुस्तिका जांचने के तरीके बताए गए. यह मास्टर ट्रेनर बाद में अपने-अपने जिलों में जाकर अन्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे.

नीता तिवारी ने बताया कि उत्तर पुस्तिका जांचने का कार्य 25 अप्रैल से 9 मई तक चलेगा. उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम परीक्षाफल जून के प्रथम सप्ताह तक घोषित करें.