हल्द्वानीः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी आज हल्द्वानी पहुंचे. उन्होंने बीजेपी चुनाव संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया. सुरेश जोशी ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अभी से सभी तैयारियां पूरी कर रही है. इसी के तहत बीजेपी के बड़े-बड़े पदाधिकारी जगह-जगह प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक बताने का काम कर रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी (BJP Spokesperson Suresh Joshi) ने कहा कि धामी सरकार ने जो जनता से वादे किए, उसी पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि चाहे समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code in Uttarakhand) हो या फिर अन्य मामले में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पूरी संवेदनशील तरीके से राज्य के समग्र विकास और पारदर्शी शासन देने का काम कर रहे हैं. प्रवक्ता जोशी ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से किए गए कार्यों की मुहर हरिद्वार पंचायत चुनाव में लगी है. जहां बीजेपी प्रचंड तरीके से जीती है.

बीजेपी प्रवक्ता ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां.

भर्ती घोटाले में विपक्ष CBI जांच की मांग कर बेवजह दे रहा तूलः उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार (Corruption in Uttarakhand) के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मुहिम चलाई है. जहां भर्तियों के मामले में कई आरोपियों को सरकार ने जेल भेजने का काम किया है. सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियों में हुई घोटाले की जांच करवा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग (CBI Inquiry on Recruitment Scam in Uttarakhand) कर बेवजह तूल दे रहा है. जबकि, सरकार मामले की जांच एसआईटी के माध्यम से करवा रही है. जो भी आरोपी पाया जाएगा, उसके खिलाफ एसआईटी कार्रवाई करेगी.