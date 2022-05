हल्द्वानी: कालाढूंगी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत (illegal mining in Kaladhungi) पर जिला प्रशासन और खनन विभाग ने छापेमारी की. जहां एक खेत से अवैध खनन करते हुए एक पोकलैंड मशीन और दो डंपर मशीनों को पकड़ा है. जिला प्रशासन ने पोकलैंड और डंपर को सीज (2 dumpers and one Pokeland machine seized) करने की कार्रवाई की है. साथ ही खेत मालिक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं.

खनन उपनिदेशक राजपाल लेखा (Rajpal Lekha Deputy Director Mining) ने बताया कि कालाढूंगी के सेमल चौड़ में एक खेत स्वामी द्वारा अवैध खनन की शिकायत के बाद जिला प्रशासन के साथ छापेमारी की गई. मौके पर एक पोकलैंड मशीन और दो डंपर से खनन किया जा रहा था. वहीं, टीम को देखते ही वाहन चालक मौके से फरार हो गए.

इस दौरान टीम द्वारा तीनों वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई है जबकि, खेत मालिक मुकेश चंद्र निवासी धमोला कालाढूंगी तहसील के खिलाफ अवैध खनन भंडारण एवं परिवहन निवारण नियमावली के तहत 4 लाख 1300 रुपए की जुर्माने की कार्रवाई की गई है. खनन उपनिदेशक ने बताया कि तीनों वाहनों के खिलाफ अवैध खनन के संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.