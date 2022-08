हल्द्वानी: केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के ब्लॉक कार्यालय में दो करोड़ की लागत से डिजिटल विलेज का शुभारंभ किया. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत कटघरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम का भी उद्घाटन किया. इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि स्मार्ट क्लास से जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वहीं स्मार्ट विलेज से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही विभिन्न समस्याओं के समाधान होंगे.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defence Ajay Bhatt) ने कहा कि डिजिटल विलेज (E Panchayat) में न सिर्फ टेलीमेडिसिन की सेवा दूरदराज के गरीब मरीजों को दी जाएगी, बल्कि सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों की सेवाएं भी एक ही छत के नीचे मिलेंगी. इतना ही नहीं पासपोर्ट के लिए भी यहीं से अप्लाई किया जा सकेगा. दूरदराज के मरीज बड़े शहरों के चिकित्सकों से गंभीर बीमारियों का सीधा परामर्श टेलीमेडिसिन (Telemedicine Service in Uttarakhand) के माध्यम से ले सकेंगे.

अजय भट्ट ने किया डिजिटल विलेज का उद्घाटन.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से लगातार सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा शिक्षा सेवाओं का विस्तार कर रही है. यही वजह है कि अब हल्द्वानी विकासखंड के 15 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चलेंगी.

कठघरिया इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस (GIC Kathgharia Smart Classes) के शुभारंभ मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के डिजिटल इंडिया (Digital India Scheme) के संकल्प से शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति आ रही है. इसी के तहत स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा.