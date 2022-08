नैनीताल: जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने एसडीएम की कार्यप्रणाली को लेकर एसडीएम कोर्ट में जमकर प्रदर्शन (Lawyers protest in SDM Court) किया. साथ ही अधिवक्ताओं ने एसडीएम के ट्रांसफर (Demand for transfer of Nainital SDM) की मांग भी की. अधिवक्ताओं ने मामले को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत (Kumaon Commissioner Deepak Rawat) को भी ज्ञापन सौंपा. जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है.

इस दौरान अधिवक्ताओं ने एसडीएम राहुल शाह की कोर्ट का अनिश्चितकाल के लिए बहिष्कार का ऐलान किया. जिला बार एसोशिएशन के अध्यक्ष नीरज साह ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम अपने अधिकारों का गैरकानूनी प्रयोग कर रहे हैं. लिहाजा एसडीएम पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल नैनीताल से हटाया जाए. जिला बार के अधिवक्ताओं ने बुधवार को उप जिलाधिकारी के विरोध में नारेबाजी कर न्यायिक कार्य ठप रखा. इससे पहले जिला बार सभागार में बार की कार्यकारणी द्वारा एक आपात बैठक बुलाकर उपजिलाधिकारी के फैसले का विरोध किया गया.

बता दें अधिवक्ता व जिला बार के सचिव शिवांशु जोशी का भूमि संबंधी वाद सिविल न्यायालय में चल रहा था. इसी बीच विपक्षी खजान चन्द्र भट्ट ने विवादित भूमि की पैमाइश न करने पर 15 अगस्त को आत्मदाह की धमकी दी थी. जिसके बाद 12 अगस्त को एलआईयू की आत्मदाह की गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया कि खजान चन्द्र भट्ट किसी अन्य मामले में पहले भी वर्ष 2018 में आत्मदाह की धमकी दे चुका है.

वहीं, एसडीएम ने पत्र पर कार्यवाही करने के बजाय रिपोर्ट पर एक बिना दिनांक के आदेश जारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये. जिस करवाई से नाराज अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, मामले पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है. उनके द्वारा मामले की जांच को लेकर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है.