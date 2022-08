रामनगर: खताड़ी क्षेत्र के एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई (Fire broke out due to short circuit in the house). आग लगने से घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया (All things burnt to ashes in the house ). फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. इस आग में घर में रखा एक लाख से ज्यादा कैश भी जलकर राख हो गया.

रामनगर के खड़ाती क्षेत्र में शाम के वक्त एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा सामान जलकर राख हो गया. खबर मिलने पर रामनगर कोतवाली पुलिस (Ramnagar Kotwali Police) ने फायर स्टेशन को सूचना दी. जिस पर फायर टीम उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची.

शार्ट सर्किट से घर में लगी आग

फायर टीम ने किसी तरह आग को बुझाया. आग की चपेट में घर रखा फ्रिज, डबल बेड, कपड़े, घरेलु सामान और कुछ नकदी जलकर स्वाहा हो गया. पीड़ित ने बताया कि घर में रखे एक लाख से ज्यादा रुपए भी जलकर स्वाहा हो गए.

बता दें कि रामनगर के खड़ाती में वसीम अहमद पुत्र सलीम अहमद के घर में आग लगी थी. जिसका कारण शॉट सर्किट बताया जा रहा है. सूचना पर पहुंची फायर टीम ने मिनी हाई प्रेशर द्वारा एक होज पाइप की सहायता से आग को बुझाया.