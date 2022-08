हरिद्वार: श्यामपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं (Road accidents in Shyampur police station area) का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. सोमवार को गेंडी खाता क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक राहगीर को पीछे से जोरदार टक्कर (road accident in shyampur police station area) ) मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटना के तुरंत बाद युवक की मौके पर मौत (Youth dies in road accident in Shyampur police station area) हो गई. घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

श्यामपुर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गेंडी खाता से कुछ आगे सड़क पर जा रहे एक करीब 27 वर्षीय युवक को पीछे से तेज गति से आते एक अज्ञात चौपहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी.

जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना श्यामपुर पुलिस ने जब तक 108 एंबुलेंस को मौके पर बुलाया, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने युवक की पहचान कराने की काफी कोशिश की. लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई है. थानाध्यक्ष श्यामपुर ने बताया मृतक के पास से कोई ऐसा पहचान पत्र नहीं मिला है. पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है. साथ ही फरार कार चालक की तलाश की जा रही है.