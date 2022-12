लड़कियों की खतरनाक लड़ाई का Video Viral

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में शनिवार 24 दिसंबर की रात लड़कियों ने जमकर तांडव मचाया. किसी बात को लेकर बीच सड़क पर तीन से चार लड़कियों ने एक लड़की को जमकर पीटा. मामला रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के होटल सेंट्रम के सामने (Girls fight in front of Hotel Centrum) का बताया जा रहा है. लड़कियों के इस हुड़दंग को मौके पर मौजूद भीड़ ने भी देखा. तभी किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video of girls fighting in Roorkee) कर दिया. वीडियो में 3 से 4 लड़कियां एक युवती को बीच सड़क पर घेरकर पीट (Four girls beat up a girl in Roorkee) रही है. उनमें से एक लड़की डंडे से ताबड़तोड़ वार कर रही है. मारपीट का ये वीडियो काफी वायरल हो गया है.

वायरल वीडियो में लड़कियां बीच सड़क एक लड़की पर डंडे बरसाती नजर आ रही है. बीच सड़क पर लड़कियों के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को काफी लोगों देख भी रहे हैं. इस दौरान कुछ समय से लिए जाम की स्थिति भी बनी. हालांकि, बाद में लोगों की भीड़ देखकर सभी लड़कियां वहां से रफूचक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि सभी लड़कियां किसी प्राइवेट कॉलेज की हैं.

वायरल वीडियो रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के होटल सेंट्रम के सामने का बताया जा रहा है. हालांकि, इस बारे में अभीतक पुलिस को कोई जानकारी नहीं है. सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान का कहना है कि उनके पास इस प्रकार की न तो कोई सूचना है न ही कोई शिकायत कोतलवाली में लेकर आया है. शिकायत मिलने के बाद जांच व कार्रवाई की जाएगी.