हरिद्वार: देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने शनिवार को हरिद्वार तहसील में छापेमारी की (Vigilance raid in Haridwar tehsil) और एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया (arrested employee in bribery case). जबकि दो अन्य कर्मचारियों से भी टीम ने पूछताछ की. आरोप है कि तीनों कर्मचारी किसी से काम कराने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं (bribery case in Haridwar tehsil).

जानकारी के मुताबिक विजिलेंस को किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी कि हरिद्वार तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश मारवाह किसी काम को कराने की एवज में मोटी रिश्वत मांग रहा है. रिश्वत न देने के कारण वह काम भी नहीं कर रहा है. इस शिकायत के आधार पर शनिवार दोपहर करीब तीन बजे विजिलेंस विभाग की पूरी टीम तहसील पहुंची और वहां पैसा लेकर शिकायतकर्ता को रजिस्ट्रार कानूनगो के पास भेजा.

बताया जा रहा है कि वहां पर रजिस्ट्रार कानूनगो के अलावा दो तहसील कर्मी और भी मौजूद थे. पीड़ित द्वारा काम कराने की एवज में उसको पैसे जैसे ही सौंपे. तभी विजिलेंस विभाग की टीम ने आरोपी कर्मचारी को धर दबोचा. उसके साथ दो अन्य लोगों से भी पूछताछ चल रही है. फिलहाल तहसील के जिस हिस्से में तहसील कर्मियों से पूछताछ चल रही है, वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

इस छापेमारी की कार्रवाई से पूरे तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है. तहसीलदार हरिद्वार देवाराम ने बताया कि वे अभी लाल क्षेत्र के दौरे पर हैं. हालांकि उन्हें सूचना मिली है कि किसी तहसील कर्मी को विजिलेंस विभाग की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. तहसील पहुंचकर ही वे इस संबंध में ज्यादा कुछ जानकारी दे पाएंगे.