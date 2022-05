रुड़की: रामपुर चुंगी स्थित थितोला गांव निवासी फैजान की दूध की डेयरी है. फैजान पिछले काफी समय से रामपुर में रहता है. उसने रामपुर चुंगी स्थित दूध की डेयरी खोल रखी है. फैजान की कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चली आ रही है. इसी के चलते आज कुछ व्यक्तियों ने डेयरी पर बैठे फैजान और उसके कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट (assault with Dairy operator in Roorkee) की. इस मारपीट में डेयरी संचालक फैजान समेत दो लोग घायल (Two people including dairy operator Faizan injured in Roorkee) हो गए. वहीं, यह मारपीट की पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे (Video of assault in Roorkee captured in CCTV camera) में कैद हो गई.

बता दें रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में फैजान की रामपुर चुंगी के पास दूध की डेयरी है. गांव के कुछ व्यक्तियों से फैजान का विवाद चला आ रहा है. शुक्रवार को फैजान डेयरी पर बैठा हुआ था. इसी दौरान करीब आठ से दस लोग वहां आए. उन्होंने आते ही फैजान के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट होती देख डेयरी कर्मचारी मोहम्मद खान ने बीच बचाव करने का प्रयास किया.

रुड़की में डेयरी संचालक के साथ मारपीट.

आरोप है कि हमलावरों ने मोहम्मद खान पर भी हमला किया. किसी ने उसके सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया. जिससे मोहम्मद खान के सिर में गंभीर चोट आई है. मारपीट और लड़ाई का शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. मौके देख आरोपी हमलावर वहां से फरार हो गए. वहीं, हमले का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पुलिस को अभी तक मामले की तहरीर नहीं मिली है.

मामले में गंगनहर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक अभिनव शर्मा ने बताया कि पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी.