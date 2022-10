रुड़की: झबरेड़ा में रिश्तेदारी में आए एक व्यक्ति के साथ कुछ युवकों ने मारपीट (Fight in Jhabreda of Roorke) कर दी. मारपीट का यह पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल (Video of assault in Jhabreda goes viral) हो रहा है. हमले की यह घटना करीब पांच दिन पुरानी है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों को चिह्नित करने में लगी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, कासमीपुर निवादा, गंगदासपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर उप्र निवासी एक महिला ने झबरेड़ा थाना पुलिस को तहरीर दी. जिसमें बताया कि उसका पति दिनेश 28 सितंबर को कस्बा स्थित अपनी रिश्तेदारी में आया था. महिला के पास झबरेड़ा से फोन आया कि उसका पति हादसे में घायल हो गया है. महिला जब अस्पताल में पहुंची तो पति ने बताया कि उस पर तीन व्यक्तियों ने हमला किया है. जिस पर पुलिस ने तीन व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया.

रिश्तेदारी में आए व्यक्ति से जमकर हुई मारपीट,

वहीं, हमले की पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. सोमवार को किसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. जिसमें हमलावर बुरी तरह से दिनेश को पीटते दिख रहे हैं. उसे पीटने के बाद काफी दूर तक घसीटकर भी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हमलावरों को भी चिह्नित कर रही है.