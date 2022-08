हरिद्वार: धर्मनगरी में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म (Girl raped on the pretext of marriage) करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली रानीपुर में मुकदमा दर्ज (Case registered against the accused in Kotwali Ranipur) कराया है. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी से इंकार कर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने युवती को धमकी देने वाले आरोपी के कुछ परिजनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है.

कोतवाली रानीपुर में पीड़िता ने बताया कि उसके गांव के एक युवक की शादी रायसी लक्सर में एक युवती से हुई थी. युवक का साला अनुज अक्सर उसके गांव आता जाता रहता था. युवक ने उससे दोस्ती करनी चाही, लेकिन उसने मना कर दिया. आरोप है कि इसके बाद युवक के परिजन उसके घर आए और शादी की बात पक्की कर ली. इसी साल जनवरी माह में युवक उसे एक होटल में ले गया, जहां जल्द शादी होने की बात कहकर उसके साथ जबरन शारीरिक सबंध बनाए. इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता के मांग में सिंदूर भर मंगलसूत्र भी पहनाया.

जिसके बाद वह अक्सर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब पीड़िता के परिजन ने शादी करने की बात कही, तब युवक ने उसे अनपढ़ बताकर शादी करने से मुकर गया. वहीं, युवक के परिजनों ने युवती से मोबाइल पर गाली गलौज की और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. साथ ही बाद 8 अगस्त को उसके आरोपी के परिजनों ने घर पहुंचकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी. कोतवाली प्रभारी रमेश तनवार ने बताया कि युवक एवं उसके परिजन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.