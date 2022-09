रुड़की: दिल्ली देहरादून हाईवे पर बाइक सवार दो युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए (Two youths died). दोनों युवकों की तेज रफ्तार कार की टक्कर (road accident in Roorkee) लगाने से मौके पर ही मौत हो गई (Two youths died in road accident). गलती वैसे बाइक सवार युवकों की ही बतायी जा रही है, क्योंकि दोनों गलत दिशा में चल रहे थे. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की.

जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान तंजीम 30 वर्ष मोहल्ला इस्लाम नगर और 28 वर्ष भारत नगर सिविल लाइन कोतवाली निवासी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर रुड़की से भगवानपुर की तरफ जा रहे थे. जैसे ही ये लोग भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुहाना गांव के पास पहुंचे तो सामने से आ रही एक इनोवा कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने पंचनाम भरकर दोनों शवों को सिविल लाइन हॉस्पिटल रुड़की की मोर्चरी में रखवा दिया और परिजनों को मामले की सूचना दी. पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है. कार चालक भी पुलिस की हिरासत में है.

मामले में भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिली थी, मौके पर पुलिस कर्मियों को भेजा गया था. शवों को 108 के माध्यम से सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, उन्होंने बताया कि बाइक सवार युवक रॉन्ग साइड से आ रहे थे. इसी कारण ये हादसा हुआ है.