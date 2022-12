हरिद्वार: सर्दियों में कोहरा बढ़ने के साथ-साथ हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं (road accidents on highway) बढ़ रही हैं. शनिवार तड़के बहादराबाद थाना क्षेत्र में दो गाड़ियां आपस में टकरा (Cars collided with each other near Raghunath Mal) गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल (Half dozen people injured in road accident) हो गए. मौके पर पहुंची बहादराबाद पुलिस ने 108 की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

बहादराबाद थाना पुलिस (Bahadarabad Thana Police) से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे रघुनाथ मॉल के पास दो वाहनों में आपस में भिड़ंत हो गई. एक गाड़ी हरियाणा की ओर से जबकि दूसरी गाड़ी हरिद्वार से रुड़की की ओर जा रही थी. गाड़ी में करीब आधा दर्जन लोग सवार थे. टक्कर लगते ही हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. सड़क से गुजर रहे वाहनों ने तत्काल इसकी सूचना बहादराबाद थाना पुलिस को दी. जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंची बहादराबाद पुलिस ने 108 की मदद से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

अभी सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह पता लगा है कि एक वाहन यूपी रोडवेज की की बसों को चेकिंग करने वाला था. जबकि दूसरा यात्री वाहन हरियाणा की तरफ से आ रहा था. थानाध्यक्ष बहादराबाद नितेश शर्मा ने बताया सभी घायलों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. फिलहाल किसी की तरफ से भी कोई तहरीर नहीं आई है. कोई तहरीर देता है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा.