हरिद्वार: अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पिछले कुछ समय से नाबालिग लड़के-लड़कियों के लापता (Three teenagers missing from Haridwar) होने के मामले सामने आ रहे हैं. ज्वालापुर क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर और किशोरी लापता हो गए. पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर दोनों की गुमशुदगी (Case filed in all three cases of missing) दर्ज कर ली है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. सिडकुल क्षेत्र से भी एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज किया गया है.

कोतवाली ज्वालापुर पुलिस (Kotwali Jwalapur Police) से मिली जानकारी के अनुसार लक्सर क्षेत्र के बसेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया कि वह सराय क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है. उसकी 14 वर्षीय पुत्री 28 दिसंबर की दोपहर में पास में ही सामान लेने के लिए गई थी, लेकिन वह रात तक वापस नहीं लौटी. जिसके बाद आसपास काफी तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चल पाया. बताया कि जबकि पड़ोस में ही रहने वाला 15 वर्षीय किशोर भी उसी दिन दोपहर से लापता है. किशोर और किशोरी की तलाश में सभी ‌संभावित स्थान और रिश्तेदारों में तलाश की जा चुकी है. मगर दोनों का ही कुछ पता नहीं चल पाया है. कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है. दोनों की तलाश की जा रही है.

वहीं, सिडकुल क्षेत्र से एक किशोरी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कराया है. सिडकुल क्षेत्र में रहने वाले बिजनौर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 28 दिसंबर को उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर से कहीं चली गई थी. शाम तक जब नहीं लौटी तो तलाश शुरू की गई. मालूम हुआ कि उसे राजू उर्फ बाबू लाल निवासी ग्राम कांजी श्रागुडा गोगुंदा उदयपुर राजस्थान का फोन आया था. आरोप है कि राजू ही उसे भगाकर ले गया. थाना प्रभारी प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा.