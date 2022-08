रुड़की: हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने जहरीले पदार्थ का सेवन (16 year old girl dies of poisoning in Roorkee) कर लिया. परिजनों ने घायल अवस्था में किशोरी को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. जहां उपचार के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया. वहीं, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल (Roorkee Civil Hospital) भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी का पड़ोस के ही युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जा रहा है कि रविवार को किशोरी के परिजनों को प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली. इसके बाद घर में किशोरी और परिजनों के बीच कहासुनी हुई. कहासुनी के बाद किशोरी ने देर रात जहरीला पदार्थ खा लिया. किशोरी के परिजन आनन-फानन में किशोरी को उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामा भरकर रुड़की के सिविल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पिरान कलियर थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.