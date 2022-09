रुड़की: सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पार्क के पास गंगनहर किनारे तीन दिन पहले सीढ़ियों पर खड़े होकर सेल्फी लेते समय एक युवक गंगनहर में गिर गया (youth fell into the Gangnahar) था. तीन दिन बाद आज युवक का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद (youth dead body recovered from Mohammadpur Jhal) हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है. वहीं, सूचना पर मृतक के परिजन भी पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंच गए.

जानकारी मुताबिक रुड़की सिविल लाइन कोतवाली (Roorkee Civil Line Kotwali) क्षेत्र के ढंडेरा गांव निवासी कादिर तीन दिन पहले सोलानी पार्क पर आया था. यहां पर वह गंगनहर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर सेल्फी लेने लगा. इसी दौरान वह अपना संतुलन खो बैठा, जिसके चलते वह गंगनहर में जाकर गिरा.

पानी का तेज बहाव होने के चलते वह देखते ही देखते लापता हो गया. परिजन तभी से युवक की तलाश कर रहे थे. वहीं, आज गंगनहर के मोहम्मदपुर झाल से युवक का शव बरामद हुआ है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है.