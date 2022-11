रुड़की: भगवानपुर हाईवे पर क्वांटम इंजीनियरिंग कॉलेज (Quantum Engineering College) के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, लोहे की रॉड और कार समेत तीन वाहन बरामद किए है. मामले में पुलिस ने 12 नामजद समेत 25 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है.

बता दें कि देहरादून हाईवे पर क्वांटम इंजीनियरिंग कॉलेज (Quantum Engineering College on Dehradun Highway) है. कॉलेज के छात्र कार्तिक, निवासी छुटमलपुर और अंशुल, निवासी गणेशपुर के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा है. बीते सोमवार की दोपहर को दोनों गुटों के बीच टोल प्लाजा पर विवाद (Dispute between two groups on toll plaza) हो गया, उस समय तो मामला जैसे तैसे शांत हो गया.

ये भी पढ़ें: महल सिंह हत्याकांड: मुख्य आरोपी के घर की कुर्की, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई

इसके बाद दोनों पक्ष के युवक कॉलेज के सामने ढाबे के बाहर पहुंचे. यहां पर इनके बीच जमकर विवाद हुआ. जिसके बाद हाईवे पर एक पक्ष ने हवाई फायरिंग की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके से दो युवकों को हिरासत में लिया था.

भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने कहा मंडावर चौकी प्रभारी लोकपाल की तहरीर पर मामले में हर्ष चौहान, ऋषि परिहार, अशुंल, विनय, विशांक, हर्ष, अतुल यादव, मोहित, कार्तिक, लक्की, दुष्यंत समेत 25 पर बलवे समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

मामले में हर्ष चौहान, कार्तिक और ऋषि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हर्ष चौहान से तमंचा और कार्तिक से लोहे की रॉड बरामद की है. इसके अलावा पुलिस को एक कार, बुलेट बाइक बरामद हुई है. पुलिस ने तमंचा मिलने पर हर्ष चौहान पर प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.