हरिद्वार: धर्मनगरी में लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले (case of escaping girls in haridwar) लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक युवती को क्षेत्र का ही रहने वाला एक युवक बहला-फुसलाकर भगा (case of kidnapping of daughter in haridwar) ले गया. जब लड़की के पिता ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई. अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कोतवाली ज्वालापुर पुलिस (Kotwali Jwalapur Police) से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि दो दिन पहले तुषार धीमान निवासी सुभाषनगर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया. आरोपी का साथ उसके माता-पिता और रिश्ते के भाई भी दे रहे हैं.

पढे़ं- अंकिता मर्डर केस: 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में काला दिवस मनाएगी यूकेडी, श्रीनगर में भी बंद का ऐलान

लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर उसे व उनकी बेटियों को मारने की धमकी दी जा रही है. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया जाएगा.