लक्सर: पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Former Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) शिक्षा ने आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति (Ramesh Pokhriyal Nishank on new education policy) को बड़ी उपलब्धि बताया. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें नई शिक्षा नीति बनाने का ऐतिहासिक जिम्मा दिया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक (Former Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) रविवार को लक्सर पहुंचे. डॉ निशंक ने लक्सर के पीपली गांव स्थित जमदग्नि पब्लिक स्कूल 10 वर्ष पूर्ण होने पर रंगारंग कार्यक्रम मे आयोजित शिक्षा संवाद में शिरकत की. कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. 10 वर्ष पूर्ण होने पर अध्यापिकाओं को भी को सम्मानित किया गया. इसके बाद हरिद्वार सांसद निशंक ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ शिक्षा संवाद किया.

इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई शिक्षा नीति बनाने का ऐतिहासिक जिम्मा सौंपा था. जिसे उन्होंने बखूबी निभाया. मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में सन 1835 की लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को बदल कर देश की अपनी नई शिक्षा नीति बनाई गई. लॉर्ड मेकाले ने देश की शिक्षा नीति के साथ छेड़छाड़ करके बहुत बड़ी गड़बड़ की थी. जिसे भाजपा सरकार ने सुधारा है. उन्होंने कहा पूरे देश के लोगों ने उनकी सरकार की नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया है. यह एक बहुत बड़ा कार्य है. उन्हें गर्व है कि उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है.