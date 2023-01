राहुल गांधी के बयान के विरोध में पुरोहित समाज

हरिद्वार: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) द्वारा दिए गए बयान पर धर्मनगरी हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध (Protest against Rahul Gandhi in Haridwar) जताया. इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने इस मामले पर प्रदर्शन भी किया. इस दौरान अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित महासभा अध्यक्ष उज्ज्वल पंडित ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक ओर तो देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं. वहीं दूसरी ओर उनका 'यह भारत पुजारियों का देश नहीं है' वाला बयान सामने आया है.

उज्ज्वल पंडित ने कहा हम राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करते हैं. राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि जिस भारत में सनातन परंपराएं इतनी मजबूत हैं कि हजारों वर्ष तक गुलाम रहने के बाद भी भारत आज भी विश्व में अपना अलग परचम लहराए हुए है. भारत पुजारियों, पुरोहितों, संस्कृति, धर्म, व्रत, त्यौहार, पुण्य, यज्ञ और कर्म प्रधानता का देश है. ऐसे भारत के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर भारत में विघटन पैदा करना इन लोगों का उद्देश्य है.

पढ़ें- हिमालयी वियाग्रा पर मंडरा रहा खतरा, ये है वजह

शांतनु शर्मा ने कहा राहुल गांधी केवल जनेऊ पहनकर माथे पर तिलक लगाकर हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं. वह प्रदर्शित करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में पाश्चात्य एवं पाकिस्तान संस्कारों की भावनाएं हमेशा भरी रहती हैं. ऐसे लोगों को भारत में नहीं रहना चाहिए. पंकज पंडित ने कहा इस भारत में सब कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर कार्य में पंडितों की पुजारियों की पुरोहितों की आवश्यकता होती है. उस देश के अंदर राहुल गांधी का इस प्रकार पुजारियों के लिए बयान देना उनकी मंदबुद्धि को प्रदर्शित करता है.

उन्होंने कहा जब राहुल गांधी का जन्म हुआ होगा या उनके अन्य कोई भी संस्कार हुए हो तो क्या तब पंडितों पुजारियों की आवश्यकता नहीं पड़ी. जैसे आपके घर के अंदर जाने के लिए आपके सुरक्षा कर्मी की आज्ञा लेनी पड़ती है, इसी प्रकार मंदिर में जाने पर पहले वहां के पुजारी एवं पंडितों की आज्ञा लेनी पड़ती है.