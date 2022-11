हरिद्वार: कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) के दिन आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण (last lunar eclipse of the year) लगा. यह चंद्रग्रहण पूरे देश में देखा गया. चंद्र ग्रहण पर गंगा स्नान का विशेष महत्व (Special importance of Ganga bath on lunar eclipse) होता है. चंद्र ग्रहण को लेकर आज सुबह से ही हर की पैड़ी सहित तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं जुटने शुरू हो गए थे. हरिद्वार में ग्रहण शाम 5:21 बजे पर लगा और 6:15 पर समाप्त हो गया. जिसके बाद लोगों ने गंगा स्नान किया. जिसके बाद श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के मठ मंदिरों को गंगाजल से स्नान करके दोबारा से खोला गया.

चंद्र ग्रहण को लेकर हरिद्वार के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ (Huge crowd of devotees at Ganga Ghats of Haridwar) जुटी रही. इस दौरान हरकी पैड़ी पर लोग भजन-कीर्तन करते नजर आए. साथ ही गंगा में खड़े होकर भगवान की पूजा अर्चना की. इस साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने के कारण इस ग्रहण पर लोगों ने भारी संख्या में गंगा स्नान किया.

वहीं, इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर पिछले साल के मुकाबले इस बार अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए. पिछले साल कार्तिक पूर्णिमा पर करीब 13.90 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया था. वहीं, इस बार शाम 6 बजे तक तकरीबन 15 लाख 5 हजार श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान किया है.

वहीं, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अंतरराज्यीय बॉर्डर पर चेकिंग बैरियर हटाने से किसी भी बॉर्डर पर जाम की स्थिति नहीं हुई. वहीं पुलिस की इस पहल का यात्रियों ने स्वागत किया. इस दौरान लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को पुलिस लगातार मॉनिटर कर रही थी. साथ ही स्थिति अनुसार ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया.