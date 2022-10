लक्सर: कोतवाली क्षेत्र के ओवरब्रिज इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों पर फायर झोंक (miscreants opened fire on policemen in laksar) दी. दिनदहाड़े पुलिसकर्मियों पर गोली चलने की घटना से क्षेत्र में दहशत है. घायल पुलिसकर्मियों के नाम पंचम और राजेंद्र हैं. दोनों ही पुलिसकर्मी लक्सर मेन बाजार चौकी में तैनात हैं. घायल पुलिसकर्मियों को लक्सर स्थित एक निजी चिकित्सालय (Injured policemen were referred to Higher Center) ले जाया गया. जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

बता दें लक्सर मेन बाजार चौकी में तैनात पंचम और राजेंद्र दोनों पुलिसकर्मी लक्सर ब्रिज पर चेकिंग कर रहे थे. तभी उन्होंने एक बाइक पर सवार तीन संदिग्धों को रोकने का इशारा किया. इससे पहले पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते तभी बाइक सवारों ने पुलिसकर्मियों पर फायर झोंक दी. फायर झोंकते ही तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

लक्सर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर झोंकी फायर

गोली लगते ही दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को पास में ही स्थित एक निजी नर्सिंग होम पहुंचाया. जहां दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. इस खबर की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया. मौके पर फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं. आसपास मौजूद लोगों से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है.