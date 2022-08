हरिद्वार: लुटेरी दुल्हन (looteri dulhan) का ये मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का है. सराय रोड इलाके में रहने वाले युवक ने इस मामले पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज किया (robbed Jewelry in husband house) है. युवक का शादी डेढ महीन पहले ही हुई (cheating name of marriage in haridwar) थी.

जानकारी के मुताबिक युवक हरिद्वार में तीर्थ पुरोहित का कार्य करता है. करीब दो महीने पहले ही उसके लिए एक रिश्ता आया था. लड़का-लड़की आपस में मिले और एक-दूसरे के पंसद किया और शादी की बात आगे बढ़ी. युवक के मुताबिक लड़की के साथ उसके बुआ और फूफा आए थे, उन्होंने बताया था कि लड़की अनाथ है.

सब कुछ फाइनल होने के बाद ज्वालापुर रामलीला ग्राउंड में बीती 6 जुलाई को दोनों की शादी हुई. शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही रह रही थी, लेकिन बुधवार शाम को दुल्हन अचानक गायब हो गई. पति ने और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने दुल्हन को इधर-उधर काफी ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा.

वहीं इसी बीच घरवालों का ध्यान अलमारी में रखे जेवरात पर गया. उन्होंने अलमारी चेक की तो उसमें से जेवरात गायब थे. अलमारी में कुछ नकदी भी रखी थी, लुटेरी दुल्हन उसे भी लेकर फरार हो गई थी. ज्वालापुर कोतवाल आरके सकलानी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद दुल्हन की तलाश की जा रही है. वहीं परेशान पति भी अपने रिश्तेदारों के साथ जगह-जगह फरार हुई अपनी दुल्हन को तलाशने में लग गया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चला है.