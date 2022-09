हरिद्वारः आने वाले समय में धर्मनगरी हरिद्वार चारधाम यात्रा की हेली सेवाओं का हब बनेगा. जल्द ही हरिद्वार में एक हेलीपोर्ट (Heliport will be built in Haridwar) बनाया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से कवायद पूरी कर जगजीतपुर क्षेत्र में जमीन चिन्हित (Land marked in Jagjitpur in heliport) कर ली गई है. हरिद्वार डीएम रविशंकर पांडे ने जानकारी दी है.

उत्तराखंड की आजीविका पर्यटन पर आधारित है. ऐसे में हरिद्वार जिला पर्यटन की दृष्टि से अहम महत्व रखता है. हरिद्वार में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से यात्री आते हैं. चारधाम का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार ही है. इसके चलते हरिद्वार में हेली सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है. इस क्रम में हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में जमीन भी तलाश ली गई है. इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे का कहना है कि चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं के लिए हरिद्वार एक मुख्य पड़ाव हो सकता है.

हरिद्वार में हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी.

उन्होंने कहा कि नगर निगम की भूमि को चिन्हित कर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है. आगे का निर्णय शासन को करना है. आपको बता दें कि हेलीपोर्ट वह स्थान होता है जहां एक साथ कई हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं. धर्मनगरी हरिद्वार में इसके बनने से हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की ओर संख्या बढ़ेगी.