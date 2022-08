लक्सरः हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र में बैटरी चोरी का खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी की बैटरी के साथ एक आरोपी (battery thief arrested) को गिरफ्तार किया है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद (Battery thief sent to jail by laksar police) जेल भेज दिया है.

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर में हाल ही में खड़े ट्रक से अज्ञात चोर द्वारा बैटरी चुरा ली गई थी. वहीं, 17 अगस्त को सुल्तानपुर में ही घर में खड़े ट्रैक्टर से बैटरी चोरी कर ली गई थी. इस संबंध में पीड़ितों द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी गई थी. इसमें पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही थी. वहीं, पुलिस द्वारा चोरी की घटना के आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. इसके बाद मुखबिर की सूचना पर बैटरी चोर को सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया.

वहीं, इस बाबत पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम मुमतियाज उर्फ छोटू पुत्र तहसीन निवासी सुल्तानपुर है. मुमतियाज नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए चोरियों को अंजाम देता है.आरोपी से दो बैटरी बरामद हुई है. इस संबंध में मुकदमा पहले ही दर्ज था. आरोपी को न्यायालय समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है.